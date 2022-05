Jeroen verkoopt ijs vanuit zijn Piaggio: ‘Als je er met twee volwassenen in zit moet je van elkaar houden’

Had u de Piaggio eerder dan de ijswinkel?

,,Met mijn eerste Piaggio ventte ik door heel Amersfoort. Het was een iets ouder modelletje. Als ik hem startte, dan stond de hele buurt blauw van de rook. Het model is in 1948 ontworpen in Italië en is tot 2018 nooit meer veranderd. Toen kwam er een nieuwe variant. Mijn ijsautootje werd wat ouder en omdat ik ook aan het milieu wil denken, heb ik mijn huidige Piaggio in 2019 aangeschaft. Hiermee mag ik weer de binnenstad in. Deze auto voldoet qua uitstoot aan de Euro 4-norm, dus die rookt niet zo heel veel.”