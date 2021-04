Jeep vernieuwt de Compass

Jeep noemt z’n vernieuwde Compass de ‘New Compass’ en spreekt van een volledig nieuw model, maar dat is niet helemaal het geval: dit is een grondige facelift. Dat Jeep zo gewichtig doet over de aangescherpte Compass, is echter verklaarbaar. Het model is in Europa goed voor maar liefst 40 procent van de verkopen van het merk. Een kwart van de Compassen die het merk verkoopt, is daarbij een plug-in hybride. Dat die 4xe-geheten stekkerversie na de facelift terugkeert, is dan ook logisch.