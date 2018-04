Jaren gaan tellen voor bestseller Clio

Ondanks de komst van tal van nieuwe concurrenten, weet de Clio zich in de overvolle markt goed staande te houden. Dat is allereerst te danken aan de originele vormgeving, waar de Nederlander Laurens van den Acker eindverantwoordelijk voor is. De huidige generatie van deze Renault ziet er na zes jaar nog steeds modern, volwassen en sportief uit.



Ook het interieur oogt nog altijd origineel en verzorgd. Het biedt tal van handige bergvakken, maar mist hier en daar wel de kwaliteitsbeleving die sommige andere merken bieden. De stoelen zitten erg goed en de dikke stuurrand ligt lekker in de hand. Modern is de digitale snelheidsmeter, maar ouderwets oogt de grote stengel aan de stuurkolom voor de radiobediening. De zitruimte achterin houdt niet over. Bovendien zit een tunnel in de vloer daar in de weg. Ook de bagageruimte is niet meer dan voldoende voor deze klasse.