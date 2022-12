Jan door automobilisten gereanimeerd op drukke snelweg: ‘Het is fantastisch, geen woorden voor’

MET VIDEO Krasstic­kers, modderverf en trucs van Q: zo komt James Bond tot leven in Brussel

Voor het eerst kunnen autoliefhebbers en James Bond-fans meer dan vijftig echte voertuigen uit films als Spectre, The Spy Who Loved Me en Goldeneye van dichtbij bekijken. Is de nieuwe tentoonstelling Bond in Motion een retourtje Brussel waard?

22 december