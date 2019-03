James Bond moet milieuvriendelijker worden

Geheim agent 007 verruilt in de nieuwste film zijn op benzine rijdende Aston Martin voor een volledig elektrische Rapid E. Dit model van de Britse sportwagenfabrikant gaat eind dit jaar in productie en er worden er in eerste instantie slechts 155 van gemaakt, om de exclusiviteit te garanderen. De toekomstige verkoopprijs van de auto wordt geschat op ruim 290.000 euro.

Boomknuffelaar

In Britse media wordt gesuggereerd dat regisseur Cary Joji Fukunaga achter het plan zit. De regisseur zou bekend staan als een enorme boomknuffelaar die het karakter van 007 - tegenwoordig gespeeld door Daniel Craig - milieuvriendelijker wil maken. In de allereerste James Bond-film Goldfinger - ruim 50 jaar geleden - reed acteur Sean Connery al in een Aston Martin DB5. Die auto is later nog regelmatig teruggekeerd.