Jacht op dure e-bikes: ruim 18.000 aangiftes en vrees voor ‘bike-jacking’

Vooral in de grote steden en in de grensstreek jagen professionele bendes op dure e-bikes. ,,Busjes vol e-bikes verdwijnen naar Oost-Europa”, aldus Snijders Blok. In het tweede kwartaal van 2020 was er een flinke dip in het aantal diefstallen. Dat komt waarschijnlijk door het coronavirus. ,,Maar na de versoepeling van de maatregelen werden de e-bikedieven in het derde kwartaal direct weer actief, wat resulteerde in een stijging in aangiftes van 53 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.”