Italiaans dorpje slingert in tien dagen 58.000 snelheidsduivels op de bon

Burgemeester Alessandri besloot in september een snelheidscamera te installeren, nadat hij klachten ontving van bewoners die bang waren om zich als voetganger op straat te begeven. Aan de Italiaanse krant Corriere Della Sera zegt hij dat hij zijn ogen niet kon geloven toen hij de eerste resultaten van het proefproject bekeek. Ruim één op de drie bestuurders die het dorpje passeerden, reed te snel. In tien dagen werden er 58.568 overtredingen geregistreerd. Dat betekent dat er elke dag gemiddeld meer dan 4.000 bestuurders tegen de lamp liepen.

135 kilometer per uur

Tientallen auto's reden sneller dan 100 kilometer per uur in de zone waar 50 is toegestaan, terwijl de grootste overtreder maar liefst 135 kilometer per uur aantikte. De twintig snelste laagvliegers wachtten bovendien niet tot ’s nachts om door het dorpje te scheuren, maar werden overdag geflitst. ,,Het is echt waanzin, aangezien de bewoners zich regelmatig door het dorp verplaatsen en de weg oversteken”, zei de burgemeester tegenover de Italiaanse pers. Het dorpje telt slechts 120 bewoners, onder wie vooral veel ouderen.