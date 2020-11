‘Is ook bij een laadpaal een parkeervergunning verplicht?’

Betaald abonnement voor extra functies is de toekomst: Audi begint er al mee

25 november Audi komt met betaalde software-updates die extra functies aan de auto’s van de Duitse fabrikant toevoegen. Zo kunnen klanten achteraf dynamische led-verlichting op hun auto zetten, of een parkeerassistent toevoegen. De benodigde hardware is al aanwezig in de auto, het gaat puur om het activeren van een softwarefunctie.