‘Is een kleinere thuiskomer een probleem?’

mijn allessie Sidneys wagenpark ademt nostalgie: ‘Maar mooiste avontuur heb ik met andermans auto in Cuba beleefd’

Of het nu om brommers, motoren of auto’s gaat, voor Sidney Gouweloos (55) telt de nostalgie en daarvan wil hij zoveel mogelijk genieten. Dat verklaart waarom hij zijn Puch en Tomossen midden in de woonkamer heeft staan. Zijn Chevrolet Impala, Cadillac Fleetwood en Harley Davidson Electra Glide staan in een garage onder zijn flat te spinnen.

8 mei