Is een invalidenkaart overal geldig?

Vraag: ‘Ik gebruik in Alkmaar een invalidenkaart. Is die ook in Amsterdam geldig?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Als u in Nederland een gehandicaptenparkeerkaart (vaak kortweg invalidenkaart genoemd) aanvraagt, krijgt u een Europese Gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Hiermee kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in alle landen van de Europese Unie (EU). De kaart is dus beslist niet gebonden aan een bepaalde gemeente in een land. En de kaart is ook geldig in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Bij het parkeren is het altijd wel even opletten hoe de regels ter plekke zijn. Helaas hebben de Nederlandse gemeenten hier geen goede afspraken over gemaakt. In de ene Nederlandse gemeente parkeert u daarom altijd gratis in een parkeervak voor betaald parkeren, in de andere zult u wel degelijk moeten betalen. Ook kan het zijn dat er een maximale parkeertijd geldt en dat u daarom een parkeerschijf nodig hebt. In bepaalde wijken of zones kan het ook verplicht zijn om een parkeervergunning of bezoekerspas achter de voorruit te leggen.’

