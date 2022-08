Is een Ferrari met 510 kilometer op de teller een nieuwe auto of een tweedehandsje?

Een man uit het noorden van Nederland dacht bij een dealer in Duitsland een mooie tweedehands Ferrari te hebben gekocht, maar moet nu de volle mep belasting betalen omdat er maar 510 kilometer op de teller staat. De Belastingdienst gaat er namelijk vanuit dat het een nieuwe auto is en geen gebruikte. De Ferrari-rijder stapte naar de rechter.

Het gaat om een Ferrari F12 6.3 Berlinetta met in Nederland een nieuwprijs van 474.917 euro. De man kocht de snelle wagen in Duitsland voor 284.705,89 euro en betaalde na invoer in Nederland dik 70.000 euro belasting (bpm). Maar de Belastingdienst vindt dat 41.572 euro te weinig.

De koop vond al in 2016 plaats, maar er is tot deze week geprocedeerd over de vraag wanneer je kunt spreken van een nieuwe auto. Volgens de wet is daar sprake van als een auto ‘na vervaardiging niet of nauwelijks op de weg is gebruikt’. De vraag is dus of de Ferrari voor registratie in Nederland al uitgebreid over de buitenlandse wegen had getoerd.

De eigenaar meent dat je met 510 kilometer zeker kunt spreken van een gebruikte wagen, omdat het een exclusieve en kostbare auto is waarmee doorgaans weinig wordt gereden. De Belastingdienst vindt juist het omgekeerde: het aantal kilometers is zo laag dat de auto bij eerste toelating in Nederland als nieuw moest worden gezien.

De auto is op 4 augustus 2016 voor het eerst is geregistreerd in Italië en het kenteken is kort daarna, op 19 september, weer uitgeschreven. De Nederlandse eigenaar kocht de auto op 26 oktober 2016 en volgens de factuur had de auto toen 198 kilometer gereden. De Ferrari is pas op 4 mei 2017 in Nederland op kenteken gezet. Op dat moment stond de teller op 510.

De rechtbank Noord-Nederland voelde aanvankelijk met de autoliefhebber mee en verlaagde het bij te betalen bedrag naar ruim 10.000 euro. Maar de Belastingdienst ging in beroep en in een vandaag gepubliceerd arrest geeft het Gerechtshof de fiscus gelijk: de Ferrari-rijder heeft niet aannemelijk gemaakt dat er in het buitenland al uitgebreid met de sportwagen was gereden en dus gaat de Ferrari door voor nieuw. Zes jaar na de aankoop moet de 41.572 euro alsnog worden betaald.

