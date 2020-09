'Is die auto nu al stuk?'

Zul je net zien: een paar weken nadat de garantieperiode van je auto is verlopen, gaat hij stuk. Waar sta je dan als consument? Moet je in dat geval zelf opdraaien voor de reparatie of kun je de kosten alsnog verhalen op het autobedrijf of de dealer? Zijn zij verplicht om je tegemoet te komen in de kosten (het zogenoemde coulance verlenen)? En hoe zaligmakend is die (fabrieks-)garantie nou eigenlijk?

,,Dat zijn makkelijke vragen met een complex antwoord'', zegt Paul de Waal van de Bovag, de brancheorganisatie van auto- en garagebedrijven. ,,Wij bemiddelen vaak bij geschillen tussen auto-eigenaren en -bedrijven. We krijgen zes- à zevenduizend telefoontjes per jaar van automobilisten die willen weten waar ze aan toe zijn. Want recht hebben is één ding, recht krijgen is een tweede.''

(Fabrieks-)garantie

Bij een probleem aan je auto meld je je in eerste instantie bij het bedrijf waar je die auto hebt gekocht, legt Joyce Donat van de Consumentenbond uit. ,,Dat is wettelijk gezien de partij die verplicht is om jou een goed werkend product te verkopen. Als er nog fabrieksgarantie geldt, zullen zij het probleem moeten oplossen volgens de voorwaarden die bij die specifieke garantie horen.''

In dat geval heb je recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van je geld. Hoewel autofabrikanten steeds langere garantietermijnen geven op nieuwe auto's, mag een automerk of garagebedrijf vaak zelf bepalen wat de voorwaarden zijn om op die garantie een beroep te kunnen doen. Daarom is het verstandig je in die garantievoorwaarden te verdiepen voordat je een auto koopt.

Maar ook na de garantietermijn zijn er wetten die consumenten beschermen. ,,Dan hebben we het over de 'wettelijke' garantie'', zegt Paul de Waal. ,,Binnen de Europese Unie gelden regels voor een bepaalde levensduur die je van een apparaat mag verwachten. Mag de motor van een auto na twee jaar in de soep lopen? Nee, stelt de wet, maar vreemd genoeg zijn er ook weer geen exacte details vastgelegd van wat wel redelijk is. Er bestaat bijvoorbeeld geen uitputtende lijst waarin staat hoe lang de koppeling van een Opel Astra mee moet gaan. Er blijft daardoor nog altijd ruimte voor interpretatie.''

Grijs gebied

In de praktijk levert dat 'grijze gebied' regelmatig onduidelijke situaties op. Rijschoolhouder Sjaak Buijs (63) uit het Zuid-Hollandse Kwintsheul kan daarover meepraten, sinds één van zijn lesauto's strandde op de A13 bij Delft.

,,De cursist was net bezig met het rijexamen toen de distributieriem van onze Ford Kuga knapte. Heel lastig allemaal: de leerling is gedupeerd omdat hij opnieuw examen moest doen, wij zijn gedupeerd omdat de auto een tijd lang niet kon rijden. Maar het gedoe eromheen is minstens zo vervelend. Uit onderzoek bleek dat de distributieriem voortijdig de geest had gegeven, die had gegarandeerd nog 40.000 kilometer mee moeten gaan. Sindsdien zijn we bezig om verhaal te halen bij de dealer en de importeur. Want wie is er verantwoordelijk voor die geknapte riem, en wie gaat de reparatie betalen?''

In dit geval, zegt Paul de Waal van Bovag, speelt mee dat Buijs zelfstandig ondernemer is. ,,De wetgever gaat ervan uit dat ondernemers over het algemeen meer streetwise zijn dan particuliere kopers. Daarom maakt de wet onderscheid tussen die twee. Ik denk dat in dit geval de ondernemer hooguit kan proberen zijn gelijk bij de rechter te halen.''

Geschillencommissie

Particulieren die bot vangen kunnen hun zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. De Waal: ,,Daarin zitten onafhankelijke deskundigen die een zaak beoordelen en een bindende uitspraak doen. Dat geeft veelal een passende oplossing, waarbij de waarheid vaak in het midden ligt.''

Afhankelijk van het factuurbedrag betaal je tussen de €77,50 en €127,50 om je klacht door de Geschillencommissie in behandeling te laten nemen. Wanneer je in het gelijk wordt gesteld, wordt dat bedrag kwijtgescholden. Opmerkelijk genoeg kun je alleen een klacht indienen als je een auto bij een Bovag-bedrijf hebt gekocht, omdat andere garagebedrijven en autodealers niet bij de commissie zijn aangesloten. In 2019 behandelde de Geschillencommissie Voertuigen 465 zaken. Volgens Paul de Waal trekken consumenten in ongeveer de helft van de gevallen aan het langste eind.

Op de website van de Geschillencommissie (degeschillencommissie.nl) kun je eerdere uitspraken teruglezen, waardoor je een goed beeld krijgt van de manier waarop autobezitters hun gelijk kunnen halen. Voordat je een klacht indient, is dat een handige manier om je kans van slagen in te schatten.

Stotteren

Zo deed de eigenaar van een nieuw gekocht Renault Megane in 2018 zijn beklag over een stotterende motor. Experts stelden vast dat de auto dermate slecht functioneerde dat de verkoper de koop moest ontbinden en 20.000 euro moest terugbetalen aan de eigenaar.

Maar een jaar eerder stelde de commissie ook vast dat een consument moet kunnen bewijzen dat een auto een bepaald mankement al had vóór de aanschaf. In dit geval kon de eigenaar dat niet, dus kreeg hij ook geen geld terug.

Tot slot: al meerdere malen is gebleken dat consumenten sterker staan als zij hun krachten bundelen. Als een specifiek probleem vaker voorkomt bij een bepaald type auto, kun je een grotere vuist maken tegen een automerk of -bedrijf wanneer je als groep een klacht indient.

Kijk maar naar de periode tussen 2010 en 2014, toen er veel ophef ontstond over oprekkende distributiekettingen van de TSI-motoren van Volkswagen. Bij een paar kettingen zal menig importeur niet zo snel in actie komen om klanten te compenseren, maar in dit geval kwam het euvel voor bij meer dan 50.000 TSI's in onder meer de Polo, Golf en Touran. Toen consumenten gezamenlijk aan de bel trokken, kondigde importeur Pon een terugroepactie aan waarbij alle gedupeerden werden gecompenseerd.