Is deze alleskunner de beste elektrische auto van 2021?

Het staat als een paal boven water: het feit dat je de Hyundai Ioniq 5 bovengemiddeld snel kunt snelladen, is één van zijn grootste troefkaarten. Dankzij een boordsysteem dat draait op 800 volt (in plaats van de gebruikelijke 400) zou je in slechts vijf minuten 100 kilometer bereik moeten kunnen ‘bijtanken’. Daarvoor heb je weliswaar een extra snelle laadpaal nodig met 350 kW vermogen (en daar zijn er nog niet zoveel van), maar dankzij deze voorzieningen schaart deze Hyundai zich in één klap bij de beste elektrische auto’s van zijn klas.

Mede dankzij de snellaadmogelijkheden schuurt het nieuwe Zuid-Koreaanse elektrische voertuig (EV) op technisch vlak eerder tegen Tesla aan dan tegen Volkswagen. Andere ‘EV’s voor de massa’, zoals de VW ID.4, de Skoda Enyaq en de Aiways U5 zijn al trots als ze met 125 kilowatt kunnen snelladen, de Hyundai Ioniq 5 gaat daar naar verwachting dubbel en dwars overheen. De officiële persintroductie gaf helaas nog te weinig mogelijkheden om het snelle laden uitgebreid te testen, maar je kunt er voorzichtig vanuit gaan dat Hyundai (tussen 10 en 80 procent acculading) twee keer zo snel laadt als zijn directe concurrenten.

Daarmee maakt de Ioniq 5 – verkrijgbaar vanaf 43.500 euro – supersnelladen bovendien bereikbaarder dan ooit, want de komende Tesla Model Y zal zeker meer dan 60.000 euro kosten. Op andere modellen met vergelijkbare laadsnelheden (zoals de Porsche Taycan en de Mercedes-EQS) vind je vaak prijskaartjes met bedragen boven de 100.000 euro. De tijd dat Hyundai een super betaalbaar merk was ligt achter ons, maar de Ioniq 5 brengt vooruitstrevende techniek absoluut een stukje dichter bij kopers met een gemiddeld (lease-) budget.

Gimmicks

Buiten zijn markante vormgeving (geïnspireerd op de oeroude Hyundai Pony uit de jaren ’70, een strak ontwerp van de Italiaanse designmeester Giugiaro) biedt de Ioniq 5 nog een lading andere interessante voorzieningen. Dankzij een 220-volt stopcontact onder de achterbank en een adapter in de laadpoort kun je andere elektrische apparaten van stroom voorzien en met een druk op de knop veranderen de voorstoelen in achterover leunende relaxfauteuils. Dat lijken gimmicks, maar ze maken de auto wel degelijk veelzijdiger inzetbaar tijdens je dagelijkse bestaan.

Belangrijker is wel dat Hyundai van deze Ioniq 5 een puike gezinsauto heeft gemaakt. Er is vooral op de voor- en achterstoelen – beiden elektrisch verstelbaar – verbluffend veel ruimte: de voorste zetels zitten bovendien comfortabel, met een zachte vulling en voldoende steun voor rug en benen. De vlakke vloer zorgt er voor dat de onderste ledematen veel ruimte hebben, de hoge carrosserie is vriendelijk voor de hoofdruimte.

Ietwat tegenvallend is de bagageruimte, die met 527 liter minder groot is dan in bijvoorbeeld een Skoda Enyaq. De vlot aflopende achterklep snoept wat hoogte weg, terwijl er onder de bagageruimtevloer weinig ruimte is voor losse spullen. De plek onder de achterbak wordt immers opgeslokt door de elektromotor die standaard tussen de achterste wielen zit. In de neus zit een tweede bagageruimte, maar die houdt ook niet echt over: in het geval van de vierwielaangedreven Ioniq 5 (dan krijg je een tweede e-motor voorin) zit het bakje vol zodra je de laadkabel er in hebt gepropt. Gelukkig compenseert de Hyundai dit minpunt met een grote lade in het dashboard en een riant (verschuifbaar) vak tussen de voorstoelen.

Opgeruimd

In het interieur draait dus alles om ruimte, maar ook om rust: het dashboard oogt opmerkelijk opgeruimd, maar blinkt niet op alle vlakken uit in bedieningsgemak. Hyundai heeft veel functies in het rechter tft-scherm verstopt, waardoor je regelmatig te lang in menu’s moet zoeken. Oudere modellen zoals de Kona en Tucson hebben meer knoppen en dat bevalt beter: het ziet er wellicht minder opgeruimd uit, maar het werkt sneller en dus veiliger. Gelukkig biedt de Ioniq 5 wel een aantal sneltoetsen, bijvoorbeeld voor het Media-submenu en de navigatiekaart. Jammer is dat een ‘Home’-toets ontbreekt waarmee je naar het hoofdmenu kunt, al kun je die functie toewijzen aan de instelbare ‘favoriet’-knop.

De rustige uitstraling van het interieur werkt door in het rijgedrag van de Ioniq 5: hij rijdt goedmoedig en ontspannen, met zelfs een tikkeltje week veergedrag in snellere bochten. Met ruim 1900 kilo is dit geen lichte auto en dat voel je duidelijk, al wordt het geen moment heel storend. Zeker niet omdat de geteste topuitvoering met 225 kilowatt vermogen (ofwel 305 pk) enorm gemakkelijk presteert. De acceleratietijd van 0 naar 100 kilometer per uur is met 5,2 seconden niet zo verbluffend als wat Tesla belooft voor de Model Y, maar zeker in de Sport-stand zullen de pakjes Fristi straks over de achterbank vliegen.

481 kilometer

Uiteraard komen er ook minder potente versies van deze Hyundai: de minst sterke variant levert 170 pk (125 kW) en komt zo’n 381 kilometer ver op zijn accupakket met een inhoud van 58 kilowattuur. De versie met het grootste rijbereik is de Ioniq met 73-kilowattuur accupakket en achterwielaandrijving: volgens de WLTP-meetcyclus haalt deze uitvoering 481 kilometer per laadbeurt.

Wie de actieradius wil maximaliseren, kan bovendien kiezen uit veel verschillende remstanden: met flippertjes aan het stuur kun je deze selecteren, al naar gelang de (verkeers-) omstandigheden waarin je rijdt. Dit systeem werkt vrijwel perfect en grijpt intelligent genoeg in om soepel met het verkeer mee te rijden. In de uitgekiende afstelling van dit soort systemen merk je dat Hyundai al veel ervaring heeft met elektrische auto’s. Al die know-how heeft het merk met succes verwerkt in de nieuwe Ioniq 5, die mede daardoor één van de meest indrukwekkende nieuwe auto’s van dit jaar genoemd mag worden. De eerste exemplaren staan inmiddels bij de dealers voor een proefrit, de levering start naar verwachting na de zomer.

