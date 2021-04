Inzittenden van gecrashte Lamborghini nog steeds niet gevonden: ‘Hij kan z’n leven lang gaan betalen’

Met een enorme snelheid reed de huurauto Lamborghini Huracán Spyder over de N3, daarbij verloor de bestuurder mogelijk de macht over het stuur en crashte hij tegen de vangrail. Eigenaar Danny Vijverberg van Buena Vida Supercar Verhuur in De Lier kan het nieuws nog steeds niet bevatten. ,,Dit is mij nog nooit overkomen. Gisterenavond kregen we plots een melding dat de Lamborghini stilstond op de autoweg. Met onze systemen kunnen we namelijk volgen hoe iemand in de auto rijdt.”