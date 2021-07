Inzittenden stappen na crash op snelweg uit auto en worden geschept: dode en zwaargewonde

VIDEO Hoe een bedrijf uit Nieuwen­dijk aan de top van de autosport belandde: ‘Het moet vooral gezellig zijn’

28 juni In zo‘n 65 jaar is het Brabantse familiebedrijf Biesheuvel Autosport uitgegroeid tot de grootste leverancier in race-, rally-, cross-, Dakar- én kartingbenodigdheden van Nederland en België. Het AD mocht onlangs mee naar Circuit Zandvoort voor een kijkje achter de schermen in de autosportwereld en ging naar de plek waar het allemaal begon: Nieuwendijk.