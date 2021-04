Inwoners multicultiwijken moeilijk op de fiets te krijgen: ‘Het zit niet in onze cultuur’

Op de Hoefkade in de Schilderswijk is het deze doordeweekse dag, midden in de ramadan, uitgestorven op straat. Hier en daar rijdt een oudere Marokkaanse of Turkse man op een fiets voorbij. Soms ook een meisje met hoofddoek. Voor de appartementen in de multiculturele straat staan wel veel fietsen geparkeerd.