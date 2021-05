Ineens was de auto van Lars spoorloos verdwenen: ‘Wie doet nou zoiets?’

Bestuurder verdwijnt na aanrijding met vrachtwa­gen

25 mei Een bestuurder is in de nacht van maandag op dinsdag met zijn of haar auto tegen een vrachtwagen gebotst op de A67 bij Lierop. De auto kwam na de botsing tegen de vangrail op de middenberm tot stilstand. De bestuurder was na het ongeluk nergens te bekennen.