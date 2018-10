In Rotterdam slagen de minste mensen voor rij-examen

Het rijvaardigheidsbureau verstrekte aan LocalFocus cijfers over het aantal examens - ongeacht of het de eerste, tweede, derde, vierde of misschien wel vijfde poging was. Dit viel hen op: het slagingspercentage onder kandidaten voor het auto-rijexamen is in de grote steden over het algemeen een stuk lager. Utrecht vormt hierop een uitzondering met een slagingspercentage van 51,2 procent. Rotterdam is er van alle Nederlandse gemeenten het slechtst aan toe, hier slaagt slechts 37,6 procent. Kandidaten voor een motorrijbewijs (75,4 procent geslaagd) en voor een bromfietsrijbewijs (80,5 procent) deden het een stuk beter.