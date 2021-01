In een schone auto over een filevrije snelweg, is dat haalbaar?

Het wordt de vraag van het jaar, op verkeersgebied althans. Als het leven weer normaal is, wordt het dan op de weg ook weer normaal met honderden kilometers file in de spits? Het is geen leuke boodschap, maar de kans dat de spitsfiles in de tweede helft van het jaar - als bijna iedereen is gevaccineerd - er weer zijn, is levensgroot. Maar hoogleraar transportbeleid Bert van Wee denkt niet dat de files in volle omvang terugkeren. ,,We zijn bijna tien maanden verder sinds de eerste thuiswerkdag en dat is lang genoeg om een nieuw gewoontegedrag te ontwikkelen'', zegt hij. ,,Werkgevers en werknemers zijn gewend geraakt aan thuiswerken. Dan ga je straks niet meer vijf dagen naar kantoor, maar misschien nog maar drie of vier. En misschien begin je thuis en ga je na de spits naar het werk. Dat scheelt aanzienlijk in de files. 1 procent minder auto's kan tot 5 procent minder files leiden.''