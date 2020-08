In dit land zijn Nederlanders boetekampioen

Nederlan­der omgekomen bij frontale botsing met camper op Spaanse snelweg

13 augustus In de buurt van het Spaanse Alicante is gisteren een Nederlandse man (75) overleden nadat hij met zijn camper frontaal op een spookrijdende auto was gebotst. Zijn echtgenote, een 73-jarige vrouw die ook in de camper zat, ligt momenteel zwaargewond in het ziekenhuis.