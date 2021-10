In deze vier kleinere plaatsen is de kans op een verkeersongeval het grootst

In 2020 werden ruim 103.000 verkeersongevallen geregistreerd in Nederland. 10,9 procent van deze ongelukken zijn te herleiden naar Amsterdam en Rotterdam, maar wanneer de cijfers worden afgezet naar het aantal inwoners, ontstaat een heel ander beeld.

In dat laatste geval is de kans op een ongeval het grootst in het Noord-Hollandse Ouder-Amstel. Per 1000 inwoners werden hier vorig jaar 24 ongelukken gemeld. Dit is vier keer hoger dan het landelijke gemiddelde van 5,9 verkeersongevallen per 1000 inwoners. Ook in de gemeenten Midden-Delfland (18,8), Eemnes (15,8) en Oostzaan (15,1) is het aantal ongelukken per 1000 inwoners hoog.

Rotterdam op eerste plek

Op gemeentelijk niveau vonden vorig jaar in absolute aantallen de meeste verkeersongelukken plaats in Rotterdam, zo blijkt uit een analyse op basis van data van de politie en Rijkswaterstaat. Hier werden 6280 verkeersongevallen geregistreerd waarbij een of meerdere verkeersdeelnemers betrokken waren. Dit is de top 5 van gemeenten met de meeste geregistreerde ongelukken in het verkeer:

1. Rotterdam (6280 verkeersongelukken)

2. Amsterdam (4978 verkeersongelukken)

3. Den Haag (4480 verkeersongelukken)

4. Utrecht (2441 verkeersongelukken)

5. Haarlemmermeer (1858 verkeersongelukken)

Ongevallen per provincie

Op provinciaal niveau werden de meeste incidenten gemeld in Zuid-Holland: een kwart van alle verkeersongevallen in Nederland vond hier plaats (26.056), gevolgd door Noord-Holland (16.592) en Noord-Brabant (14.168). De helft van alle geregistreerde verkeersongevallen waarbij ook het type weg bekend is, gebeurde in 2020 op een rechte weg (50,2 procent). Dit waren vooral kop-staartbotsingen en ongelukken waarbij voertuigen in de flank geraakt werden. Ook verkeersongevallen op kruispunten (22,8 procent) kwamen vorig jaar relatief vaak voor.

Zonde voor de schadevrije jaren

De financiële gevolgen van verkeersongevallen vallen ook niet altijd mee. Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer, waarschuwt: ,,Verkeersongevallen hebben bijna altijd invloed op het aantal schadevrije jaren van een autobestuurder, tenzij de schade in zijn geheel verhaald kan worden op iemand anders. Bij een schade verlies je altijd vijf schadevrije jaren. Als je bijvoorbeeld drie schadevrije jaren hebt, dan val je na een schade terug naar min twee schadevrije jaren. Het is overigens niet mogelijk om minder dan min vijf schadevrije jaren te hebben.”

Er zijn wel manieren om de financiële gevolgen van een ongeval te minimaliseren. Dijcks: ,,Het aantal schadevrije jaren heeft grote invloed op de premie van je autoverzekering. Daarom raden wij aan bij een wijziging in schadevrije jaren: ga opnieuw autoverzekeringen vergelijken. Dit kan je namelijk veel geld besparen en meestal kun je de verzekering direct oversluiten.”

