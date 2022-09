In deze landen liggen de dodelijkste wegen van Europa

Autorijden in Europa is vooral gevaarlijk voor mannen, aldus de European Road Safety Observatory. De meeste verkeersdoden vallen in Centraal- en Oost-Europa en driekwart van de verkeersdoden is man, zo blijkt uit cijfers van het Duitse Automobilwoche.

Een blik op de verkeersveiligheidsstatistieken laat vooral duidelijke verschillen zien tussen de seksen. In 2020 was maar liefst 76 procent van de verkeersdoden in de EU van het mannelijk geslacht. In totaal stierven 14.715 mannen en 4144 vrouwen in het verkeer.

Mannen stierven meestal als automobilist (34 procent), motorrijder (22 procent) of voetganger (16 procent). Bij de vrouwen is het aandeel voetgangers onder de verkeersdoden met 32 procent twee keer zo hoog als bij mannen. Van alle vrouwelijke verkeersdoden was 25 procent passagier. Dat is drie keer zoveel als bij de mannelijke verkeersslachtoffers. Als bestuurder stierven vrouwen in 26 procent van de gevallen.

Een ander verschil betreft de leeftijd: 40 procent van de overleden vrouwen was ouder dan 65 jaar, tegenover slechts 24 procent van de mannen. Met 59 procent liepen zij het grootste risico tussen de 25 en 64 jaar. Vrouwen hadden ook meer kans op ongevallen overdag tijdens de werkweek (66 versus 58 procent). Mannen hadden ‘s nachts meer ongelukken.

Totaal aantal verkeersdoden daalde aanzienlijk

Het aantal dodelijke ongevallen in het Europese verkeer is aanzienlijk gedaald. Van 2011 tot 2020 nam het aantal verkeersdoden met 33 procent af voor mannen en met 39 procent voor vrouwen. De enige uitzonderingen zijn Nederland (+6 procent mannen, +9 procent vrouwen) en Letland (+13 procent vrouwen).

Je loopt het meeste risico om om te komen in het verkeer in Midden- en Oost-Europa. Als het gaat om het aantal doden per miljoen mensen, staan Roemenië (66) en Letland, Polen en Bulgarije (elk 53) duidelijk bovenaan bij de mannen. Voor vrouwen zijn de gevaarlijkste landen Letland (21) Roemenië (20), Litouwen (19), Bulgarije (15) en Polen en Estland (beide 14).

