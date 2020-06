In deze auto vallen gemiddeld de meeste doden, melden Amerikaanse onderzoekers

Stadsauto’s en auto’s uit de compacte klasse waren de afgelopen jaren zwaar oververtegenwoordigd als het gaat om de sterftecijfers in de Verenigde Staten. Vijftien van de twintig modellen met de hoogste sterftecijfers waren afkomstig uit deze twee klassen. SUV’s bleken juist relatief veilig. Bijna de helft van de twintig modellen met de laagste sterftecijfers waren luxe SUV’s.

Het IIHS bekeek hoeveel mensen het leven lieten aan boord van een model per miljoen ‘voertuigjaar’ in de jaren 2015 tot en met 2018. ,,Kleinere voertuigen bieden minder bescherming voor de bestuurder bij ongevallen en door hun geringere massa hebben ze het meest te lijden onder aanrijdingen met grotere voertuigen”, zegt Joe Nolan, hoofd voertuigonderzoek bij het IIHS. Grote SUV’s hebben het laagste totale sterftecijfer van elke voertuigcategorie met 15 doden per miljoen geregistreerde voertuigjaren. Compacte auto’s de hoogste met 82.

Fiat 500 en Ford Fiesta

Het gemiddelde sterftecijfer voor bestuurders voor alle modellen steeg de afgelopen jaren in de VS. Van 2015 tot 2018 waren er 147.324 doden, vergeleken met 134.905 van 2012 tot 2015. Met de sterftecijfers van bestuurders kunnen vergelijkingen worden gemaakt tussen verschillende voertuigklassen. Als vergelijkingsinstrument hebben ze echter hun beperkingen. De snelheid waarmee mensen rijden, het aantal kilometers dat ze per dag afleggen en het soort wegen dat ze gebruiken worden bijvoorbeeld niet meegenomen.

Grote auto's zijn vaak duurder en dus uitgerust met geavanceerde veiligheidsvoorzieningen die niet altijd aanwezig zijn in goedkopere modellen, zoals dodehoekwaarschuwing of een automatisch nood-remsysteem. Opvallend slecht doet de Ford Fiesta het met 141 doden per miljoen geregistreerde voertuigjaren. Ook de bij ons populaire Fiat 500 doet het slecht met 95 doden per miljoen voertuigjaren. Dit in tegenstelling tot de Volkswagen Golf en de Nissan Leaf, met sterftecijfers van respectievelijk nul en vijf per miljoen geregistreerde voertuigjaren.

Niet alles

De resultaten van het Amerikaanse onderzoek zijn overigens niet in alles te vergelijken met de situatie in Europa. In de VS rijden veel meer grote, zware auto's rond, waar tegenover kleinere personenauto's het per definitie zullen afleggen. Ook verschillen Amerikaanse versies van automodellen vaak van de Europese, ook al hebben ze dezelfde naam. Ze hebben bijvoorbeeld een andere technische basis of (veiligheids-)uitrusting.