'In 2050 is het aantal auto’s wereldwijd gehalveerd'

Wanneer kun je als particulier een autonoom rijdende auto kopen die overal functioneert? Die vraag lijkt legitiem, maar is minder voor de hand liggend dan je denkt. Volgens experts van de Zwitserse bank UBS zullen toekomstige zelfrijdende auto's geen stuurwiel of pedalen hebben en in allerlei soorten en maten op de markt komen, maar zogeheten ‘pods’ die in staat zijn om zes of acht mensen te vervoeren kunnen wel eens het meest efficiënte ontwerp blijken te zijn.

'Pods'

In plaats van overal te functioneren, zullen deze pods in eerste instantie opereren binnen geografisch beperkte en goed in kaart gebrachte stedelijke gebieden. Het eerste zelfrijdende voertuig waarin je rijdt, is dus waarschijnlijk een robot-taxi die je deelt met anderen en die je oproept met een app. Het is dus niet een auto die je in eigendom hebt, om een combinatie van technologische en economische redenen.

Robot-taxi

Waymo, de zelfrijdende auto-eenheid van het moederbedrijf van Google, hoopt dit jaar in Arizona een robot-taxiservice te lanceren op basis van Chrysler Pacifica-minibusjes. Andere robot-taxidiensten zullen de komende jaren in andere steden verschijnen, en de gebieden die ze bestrijken zullen geleidelijk worden uitgebreid. De eerste inzet van dit soort zelfrijdende voertuigen is volgens UBS logisch omdat ze alleen binnen een beperkt gebied hoeven te opereren en dus niet enorm complex hoeven te zijn.

Steden

Pas rond 2030 zijn de prijzen van zelfrijdende auto’s zover gedaald dat je er zelf een zou kunnen en willen kopen. Maar de vraag is of je dat wilt, aldus UBS. Voor mensen die in steden wonen, kunnen robot-taxi's een veel goedkoper en handiger alternatief bieden voor autobezit. Een rit met een robottaxi wordt per kilometer vele malen goedkoper dan met een eigen auto. Stedelingen kunnen zo duizenden dollars per jaar besparen. UBS voorspelt dan ook dat in 2035 ruim 80 procent van de mensen zal kiezen voor deze vervoersvorm en dat het stedelijk autobezit met 70 procent zal dalen.

Vijftig procent