‘Ik ben een dikke egoïst’: BMW beplakt omdat auto te veel parkeerruimte inneemt

‘Ik ben een dikke egoïst’ staat te lezen op de geprinte papieren, die op de voor- en zijramen werden geplakt van de BMW 5 Serie. Niet zonder reden, zeggen buurtbewoners tegen het Belgische dagblad Het Nieuwsblad. De oorzaak van de frustratie zit 'm in het feit dat er veel werkzaamheden plaatsvinden in de straat waar de BMW geparkeerd stond.

Wie de boodschap heeft geschreven, is niet bekend. ,,Na vier maanden werkzaamheden in onze straat, is dit de sfeer die er nu hangt", zegt een buurtbewoonster die de papiertjes ontdekte, maar liever niet met haar naam in de publiciteit wil. ,,Het is waarschijnlijk iemand die wil laten zien wat anderen denken als iemand twee parkeerplaatsen inneemt.”