Iets minder verkeersdoden in 2019, wel meer e-bikers overleden

In 2019 zijn er in Nederland iets minder mensen in het verkeer om het leven gekomen dan het jaar daarvoor. In 2019 waren dat er 661, 17 minder dan in 2018. Wel stierven er in 2019 iets meer e-bikers.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vandaag worden gepubliceerd. Het aantal verkeersdoden in Nederland daalde sinds de jaren 70 van de vorige eeuw sterk. Een paar jaar geleden kwam daar echter verandering in, toen kwamen er jaarlijks steeds wat meer mensen om. In 2018 kende het aantal verkeersslachtoffers met 678 zelfs een forse piek. Die tendens zette in 2019 in ieder geval niet door.

De meeste dodelijke slachtoffers in 2019 waren automobilisten: 237. Ook kwamen er 203 fietsers, 52 motorrijders, 49 voetgangers en 42 bestuurders van een scootmobiel en 42 brom- en snorfietsers om het leven.

Veel slachtoffers 60-plus

De helft van alle verkeersslachtoffers was 60 jaar of ouder, mensen uit deze leeftijdsgroep hebben relatief vaak een fietsongeval.

Het totaal aantal fietsers dat omkwam in het verkeer is wel iets gedaald, het waren er 25 minder. Van alle fietsdoden reed een derde op een e-bike. Het aantal e-bikers dat omkwam steeg: van 57 in 2018 naar 65 in 2019.

CBS-woordvoerder Tanja Traag stelt dat de meeste veranderingen in de cijfers te klein zijn om van nieuwe trends te kunnen spreken. ,,Wat wel opvallend blijft is dat ook dit jaar weer de meeste doden zijn gevallen in Noord-Brabant.” In die provincie kwamen vorig jaar 142 mensen om in het verkeer. Ook als er rekening wordt gehouden met het aantal kilometers weg in een provincie scoort Noord-Brabant nog het hoogst. ,,Het is structureel en het blijft dus zaak te kijken waar dat aan ligt: zijn er veel gevaarlijkere N-wegen? Zijn er meer onveilige situaties?”

Verkeerspsychologen verklaarden het stijgende aantal doden van de afgelopen jaren onder meer doordat er simpelweg meer voertuigen op de weg zijn. Waar in 1990 nog maar 5,1 miljoen personenauto’s rondreden op de Nederlandse wegen, waren dat er in 2019 meer dan 10 miljoen. Ook het gebruik van smartphones in de auto en op de fiets werd als mogelijke oorzaak gezien.

Quote Een heel klein en voorzich­tig stapje in de goede richting Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen noemt de dalende cijfers ‘een heel klein en voorzichtig stapje in de goede richting’. Ze wil die cijfers verder omlaag krijgen door’ afleiding achter het stuur en op de fiets aan te pakken, door te investeren in veilige wegen, fietspaden en rotondes, door jongeren te waarschuwen voor het gevaar van bijvoorbeeld lachgas in het verkeer en door asociaal gedrag en hard rijden te bestraffen.”