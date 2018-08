Iedere passagier zijn eigen muziek in de auto - zonder koptelefoon

De Separated Sound Zone-technologie (SSZ) is niet alleen bedoeld om naar je eigen muziek of radioprogramma te luisteren, hij maakt het ook mogelijk dat je een handsfree telefoongesprek voert terwijl niemand anders in de auto kan meeluisteren. Tegelijkertijd wordt het mogelijk dat de bestuurder nog wel waarschuwingssignalen in en om de auto blijft horen.

De SSZ-technologie creëert en stuurt akoestische velden in de auto, waardoor elke inzittende geluiden kan horen die een ander niet hoort. Het systeem werkt via de vele luidsprekers in de auto, die in staat zijn om de sterkte van geluidsgolven te verminderen of te verhogen. Dit zorgt ervoor dat verschillende geluiden op de zitplaats in de auto elkaar niet ‘overlappen’ en iedereen binnen zijn eigen 'geluidsmuren' zit. Om hiervan gebruik te maken, hoeven de inzittenden alleen maar hun smartphones via Bluetooth met de auto te verbinden.