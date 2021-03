Iconische Volkswagen T1 Camperbus is terug, dankzij Playmobil

De eerste generatie van de VW-bus is bedacht door de Nederlander Ben Pon sr. Hij was na de Tweede Wereldoorlog de eerste Volkswagen-importeur ter wereld en tekende in 1947 in zijn agenda het voor die tijd uiterst innovatieve concept voor het beroemde busje, waarvan er uiteindelijk vele miljoenen overal ter wereld zijn verkocht. De agenda met zijn aantekeningen en schetsen maakt tegenwoordig deel uit van het nationaal erfgoed dat in het Rijksmuseum is opgeslagen. Pon schetste het busje, dat later VW Transporter zou gaan heten, op basis van techniek van de VW Kever, met een ronde carrosserie, de motor achterin en de cabine boven de vooras. Dat leidde tot compacte buitenmaten en verrassend veel binnenruimte.

Voor circa 50 euro is de VW T1 Camperbus van Playmobil sinds kort te koop bij tal van webwinkels. In reviews wordt vooral de detaillering bejubeld door kopers. ,,Bus werd getrouw weergegeven en is tevens een mooi verzamelobject. Top‘’, aldus een van de kopers op Google. ,,Superleuk met al die kleine spulletjes erbij‘’, zegt een ander. De miniatuurauto is gemaakt in schaal 1 op 18. Als voorbeeld werd een T1 uit 1962 genomen die deel uitmaakt van de museumcollectie van de autofabrikant in Hannover. De opklapbare zitbank, tafel, kasten die open kunnen: het is allemaal levensecht. En dat geldt ook voor de levensmiddelen en het campingmeubilair. Achter de motorkap is de beroemde, luchtgekoelde viercilinder boxermotor te zien. De VW T1 Campingbus van Playmobil is 25 centimeter lang, 11 centimeter breed en 13 centimeter hoog.