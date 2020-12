Hyundai i10 scoort het slechtst in nieuwste EuroNCAP-botsproef

Mysterieu­ze overgroei­de auto na negen maanden eindelijk afgevoerd

28 november Eindelijk zijn de bewoners van de Lievenshovelaan in Bergen op Zoom verlost van de zilvergrijze Peugeot 407. Maanden stond de stationwagen onaangeroerd in de straat geparkeerd. Nu er een grote steen door de voorruit is gegooid, is de auto weggetakeld.