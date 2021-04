Huurder gecrashte Lamborghini belooft megaschade te betalen

De huurder van de Lamborghini die woensdagavond met een snelheid van 200 kilometer per uur crashte op de N3 bij Dordrecht, belooft alle schade te betalen. Dat heeft de man toegezegd aan de verhuurder in De Lier. Hoewel de huurder niet zelf reed, beseft hij dat hij voor de kosten moet opdraaien. Het racemonster had een dagwaarde van naar schatting 230.000 euro.

De twee inzittenden van de Lamborghini Huracán Spyder gingen er na de crash te voet vandoor. Ze werden ondanks de inzet van een politieheli niet gepakt. De huurder beweerde aanvankelijk dat de auto even daarvoor bij een benzinestation was gestolen, maar aan dit verhaal hecht de Westlandse eigenaar weinig waarde.

,,Het is geen auto die je zomaar even steelt. Maar wat er ook gebeurd is: de huurder is verantwoordelijk. Er zaten op het moment van het ongeluk andere mensen in de auto. Ze vertoonden hopeloos rijgedrag. Dat is een overtreding van de huurovereenkomst en dat beseft de huurder ook.”

Total loss

Vijverberg haalde de Italiaanse sportauto gistermiddag op bij het politiedepot, waarna het voertuig werd overgebracht naar een schadebedrijf. ,,Wij vermoeden dat de auto total loss is. Als de huurder de schade niet zou betalen, dan laten we beslag leggen door een deurwaarder. In principe kunnen we deze persoon twintig jaar achtervolgen. Maar we gaan ervan uit dat het niet nodig is. Van de kosten kun je een huis kopen, maar de huurder belooft het op te lossen.”

Buena Vida Supercar Verhuur houdt zich al tien jaar bezig met de verhuur van exclusieve sportauto’s. De crash in Dordrecht is veruit het grootste schadegeval in de geschiedenis van het bedrijf. ,,We hebben al duizenden keren een auto verhuurd. We taxeren een huurder en geven ook eerst een rijles. Dat gaat gelukkig bijna altijd goed.”

