Huizenhoog rollend rotsblok blokkeert Amerikaanse snelweg

Vraag & Antwoord Moet ik mijn banden vervangen?

26 mei Ik rij sinds 2010 een Nissan Qashqai met zomer- en winterbanden. Ik ben nu toe aan de wissel naar zomerbanden, waarmee vanaf 2010 bijna 70.000 kilometer is gereden. Dit is dus nog steeds de eerste bandenset. Het profiel van de banden bij de laatste wissel in november 2018 was ruim 3,0 millimeter. Nu krijg ik het advies om vier nieuwe zomerbanden aan te schaffen. Is dat terecht? -Henk Mookus