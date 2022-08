Hoop op beter geparkeerde deelscooters door beloningen: ‘Midden op de stoep, dat is toch asociaal?’

Brandstof uit vrachtwa­gen van voedsel­bank gestolen: ‘Maatschap­pij is rot’

De brandstoftank van de vrachtwagen van de Voedselbank Hardenberg-Ommen is in de nacht van zaterdag op zondag doorboord, waarna er diesel is getapt en gestolen. De schade aan het voertuig bedraagt zo’n 2000 euro, denkt voorzitter Hendrik-Jan Pastink. Hij baalt dat de goede-doelen-organisatie is getroffen. ,,Dit gaat niet één, maar meerdere grenzen over.”

2 augustus