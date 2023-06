Hogere vangrails tegen verblindende koplampen, is dat een idee?

Vraag: ‘Wij worden op de snelweg - vooral in de avond en nacht en bij regenachtig weer - vaak verblind door tegenliggers. De felle koplampen komen hoog boven de vangrails uit, ook al omdat veel auto’s de afgelopen jaren hoger op de wielen zijn gaan staan. Waarom worden de vangrails niet hierop aangepast? Met bijvoorbeeld van die groene verticale ‘borden’ er bovenop geplaatst? Ik denk dat dit de verkeersveiligheid kan bevorderen. In Duitsland zie je het wel vaker op de snelwegen.’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Lezers klagen regelmatig bij mij over verblinding door de nieuwe generatie koplampen, vooral op snelwegen. Verhoging van de vangrails zou wellicht een optie kunnen zijn, maar kan ook nadelen hebben. Allereerst zullen vangrails natuurlijk duurder worden, omdat er nu eenmaal meer staal voor nodig is. Ik kan mij voorstellen dat de overheid daar niet op zit te wachten. Maar ook vanuit het oogpunt van veiligheid is dit wellicht geen goed idee. Dankzij de beperkte hoogte van de huidige vangrails stap je er nu juist gemakkelijk overheen. Dat is belangrijk om in geval van pech of een aanrijding een veilige plek op te zoeken.

Hoe dan ook, ik heb uw suggestie ook even voorgelegd aan Rijkswaterstaat. Vangrails, die trouwens officieel geleiderails heten, hebben een hoogte van 75 centimeter om zo goed mogelijk te kunnen functioneren bij een aanrijding. Daar bestaan Europese regels voor en de kwaliteit wordt vastgelegd in een CE-markering.

De huidige hoogte van 75 centimeter moet ervoor zorgen dat een voertuig bij een ongeval wordt tegengehouden en tegelijk de inzittenden zo goed mogelijk beschermt. Een te stevige en hoge constructie kan leiden tot meer schade of letsel bij een aanrijding.

U hebt het over ‘groene bordjes’. Dat zijn de groene lamellen die ook in Nederland hier en daar al op vangrails worden toegepast. Ze zijn inderdaad bedoeld om verblinding door het overige verkeer, in de andere rijrichting of op naastgelegen wegen, te voorkomen.

De lamellen worden nu alleen toegepast wanneer verbindingswegen in knooppunten dicht bij elkaar liggen, waardoor de kans heel groot is dat de tegengestelde rijrichting je verblindt. Rijkswaterstaat spreekt van anti-zichtschermen en het gaat daarbij niet alleen om (groene) lamellen op de vangrails, maar ook om speciaal hiervoor aangelegde groenvoorzieningen (die in de winter hun blad behouden).

En dan uw opmerking over de hogere auto’s: ja, dat is een feit. Vooral door de populaire SUV’s zijn auto’s hoger geworden. Maar de toegestane hoogte van koplampen (dimlicht) is vastgelegd in regelgeving. Autofabrikanten mogen dus niet onbeperkt de lampen steeds hoger monteren.

Tot slot: de mogelijke verblinding is vooral ook het gevolg van de uitstekende kwaliteit van de huidige generatie koplampen. Ze branden feller en reiken verder. Het nadeel is inderdaad dat je anderen hiermee zou kunnen verblinden, maar ze brengen wel degelijk winst voor de verkeersveiligheid met zich mee. Autobestuurders hebben hierdoor in het donker echt veel beter zicht op de weg.’

Onze autoredacteur Niek Schenk beantwoordt elke week lezersvragen. Mail je vraag naar auto@dpgmedia.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: