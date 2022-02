Hoge brandstofprijzen geen probleem: deze tweedehands auto rijdt 1 op 111 en is te koop

Met nog geen 12 liter diesel van Nederland naar Zuid-Frankrijk: het kan met deze tweedehands Volkswagen, die in 2015 op de markt verscheen. Het gaat om de XL1, die destijds de zuinigste auto ooit was. Helaas is de aankoopprijs vrij pittig.

Het extreem zuinige autootje, met ongeveer dezelfde afmetingen als een VW Polo, werd al in 2002 aangekondigd door VW-topman Ferdinand Piëch. De XL1 is een plug-in hybride met een kleine 0,8 liter dieselmotor en elektromotor. De topsnelheid bedraagt 160 kilometer per uur en hij rijdt volgens Volkswagen 1 op 111. De auto is gemaakt van aluminium en carbon en weegt slechts 795 kilogram.

Opvallend is dat de tweezitter geen spiegels heeft, maar in de plaats daarvan kleine camera’s op de deuren. De lichtgewicht body bestaat hoofdzakelijk uit carbon met aluminium delen. De stroomlijn is uniek, mede dankzij de dichte wielkasten achter. Ook is de auto voorzien van naar boven openslaande portieren.

Er zijn in totaal 250 XL's verkocht, tegen een nieuwprijs van 111.000 euro in Nederland. De kilometerteller van dit exemplaar staat na zeven jaar op nog geen 20.000 kilometer. In Duitsland staat ook nog een witte XL1 te koop die slechts 2350 kilometer heeft gereden. Uit rij-impressies van de XL1 blijkt dat de auto rap genoeg is, maar ook behoorlijk oncomfortabel.

