Hoe volks is deze Volkswagen nog?

De nieuwe generatie Touareg is breder en langer dan zijn voorganger. Daardoor is niet alleen de zitruimte toegenomen, maar ook de grootte van de bagageruimte. Die laatste is gegroeid van 697 naar 810 liter. Ondanks zijn toegenomen afmetingen is de Touareg niet zwaarder geworden. Zijn carrosserie is voor 48 procent opgetrokken uit aluminium en mede daardoor tot 106 kilogram lichter dan voorheen.

Reusachtig scherm

Een van de meest in het oog springende innovaties van de nieuwe Touareg is de hightech Innovision Cockpit. Dit volledig digitale bedieningsconcept combineert een 12 inch instrumentenpaneel met een 15 inch metend display van het nieuwe infotainmentsysteem. Het is het grootste scherm dat VW tot nu toe kan leveren. Door de combinatie van de schermen ontstaat één groot informatie-, communicatie-, entertainment- en besturingssysteem, dat ervoor zorgt dat er op het dashboard nauwelijks nog knoppen of schakelaars nodig zijn.

Volledig scherm Het indrukwekkende interieur van de nieuwe Volkswagen Touareg, met het grootste beeldscherm dat de fabrikant tot nu toe heeft toegepast © Volkswagen

Vierwielbesturing

De nieuwe SUV is bovendien leverbaar met een head-up display, elektromechanisch aangestuurde rolstabilisatoren die overhellen in de bochten voorkomen en intelligente Matrix LED-koplampen met 128 LED’s per koplamp, die de meest optimale lichtbundel samenstellen op basis van stuuruitslag, snelheid, digitale navigatiekaart, GPS-data en de signalen van de camera aan de voorzijde. Ook standaard: een achttraps automaat en vierwielaandrijving en tegen meerprijs tot acht verschillende schakelprogramma’s voor alle ondergronden ter wereld. Tegen meerprijs is vierwielbesturing leverbaar, evenals luchtvering. De motoren hebben een inhoud van 3,0 tot 4,0 liter. De auto nieuwe Touareg is deze zomer leverbaar. De prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

Volledig scherm VW Touareg © Volkswagen

Volledig scherm VW Touareg © Volkswagen