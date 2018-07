Hoe verwarmt een elektrische auto eigenlijk?

In elektrische auto's mis je de warmte van de verbrandingsmotor. Elektrische verwarming is dus nodig, maar die kan de actieradius tot bijna de helft terugbrengen. Gelukkig kiezen steeds meer fabrikanten voor een warmtepomp. Die functioneert ongeveer als een airco, maar dan omgekeerd. Hij maakt slim gebruik van de buitenlucht en van restwarmte en kan desnoods ook de accu op temperatuur houden voor betere prestaties. De Renault Zoe en Nissan Leaf hebben hem standaard, in de Volkswagen e-Golf en BMW i3 is het een optie. Iets om op te letten bij de aanschaf van een elektrische auto.