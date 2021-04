‘Hoe reageert trajectcontrole om 19.00 uur op hogere snelheid?’

INTERVIEW Peugeot gooit het roer om: ‘er komt tóch een elektri­sche 308!’

31 maart In tegenstelling tot eerdere berichten komt er tóch een volledig elektrische versie van de nieuwe Peugeot 308. Dat verklapte Jerôme Micheron, de productbaas van het Franse automerk, in gesprek met onze autoredactie. De e-308 verschijnt in 2023 op de markt.