Hoe Opel slim inspeelt op de consument die ‘zelf bepaalt welke auto hij kiest’

Dit artikel is onderdeel van onze wekelijkse bijlage NLStartOp, die deze week in het teken staat van de autobranche. Deze special wordt mede mogelijk gemaakt door De Ondernemer, Autotrack, Gaspedaal.nl en IndeBuurt. Patrick Wessels, autoliefhebber en consumentenpsycholoog, vindt dat Opel met de Modelkiezer deze vragen goed begrijpt. Consumenten doorlopen online vier stappen om te ontdekken welk model het best bij ze past. Zo kiezen ze vanzelf een... Opel.

1. Keuzevrijheid ervaren

Hoe meer we moeten, hoe minder ons brein zich laat leiden. Consumenten die allerlei regels opgelegd krijgen, bekruipt de onbewuste drang daaraan te ontsnappen en gewoon weer eens even zelf te kiezen en te bepalen wat er gebeurt. Keuzevrijheid, of in ieder geval de keuzevrijheid die de consument ervaart, is cruciaal. Een consument die het idee heeft autonoom te kiezen, toont minder weerstand.

2. Afgebakend speelveld

Zo’n keuzehulp als de Opel Modelkiezer verandert onbewust het speelveld. De vraag is niet langer ‘is dit een goede keuze?’, maar ‘wat is de beste keuze?’ Het is niet meer ‘wordt het wel of geen auto?’, maar het wordt: ‘welke auto?’ Zo bakent Opel heel subtiel en slim het speelveld binnen de eigen dealergrenzen af.

Volledig scherm Consumentenpsycholoog Patrick Wessels © Patrick Wessels

3. Instappen maakt enthousiast

Goede verkopers weten het uit de praktijk: eenmaal ingestapt zegt iemand niet zomaar meer ‘nee’. Dat geldt ook online: eenmaal aan de slag met de keuzehulp, is iedere stap die je zet een onbewuste bevestiging van het enthousiasme om een nieuwe auto uit te zoeken. En daarmee ben je op weg naar een akkoord op het finale aanbod.

4. Lastig omkeren

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Toch? Nou, met drie of vier stappen achter de rug is het lastig omkeren. Want, zonde van de tijd en energie die je erin hebt geïnvesteerd. Daarom heeft een consument de neiging het proces af te ronden. Dan is de eerder gedane moeite niet voor niets geweest.

5. Persoonlijk advies