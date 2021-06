Hoe nieuw is de nieuwe Nissan Qashqai eigenlijk? Analyse van een populaire SUV

TestWaar de eerste generatie van de Nissan Qashqai in 2007 een regelrechte trendsetter was, volgt de derde de succesformule van zijn voorgangers zonder echt te verrassen. Kun je als automerk ook té voorzichtig te werk gaan?

Precies 35 millimeter langer is hij dan de vorige Qashqai: de derde generatie van Nissans succesnummer meet 4,43 meter en groeit bewust niet veel, omdat eigenaren van het huidige model tevreden zijn met z’n overzichtelijke formaat. Zegt Nissan.

Om dezelfde reden ziet hij er niet heel anders uit dan het huidige model, dat in 2014 op de markt kwam: kopers waarderen de Qashqai om z’n stoere voorkomen en prettige proporties. Je zou wel gek zijn om dat op de schop te gooien. Meent Nissan.

Vooruit: deze derde versie, die inmiddels in de Nederlandse showrooms staat, oogt moderner dankzij slanke led-koplampen, een grotere V-vormige grille en scherper gevormd plaatwerk. Maar schokkend zijn de vernieuwingen niet. Dit is overduidelijk een auto die niet wil breken met zijn verleden.

Nissan kiest dus voor een conservatieve aanpak, terwijl de Qashqai ooit een succes werd door juist níét behoudend te denken. Toen de meeste autofabrikanten begin deze eeuw nog vasthielden aan ‘normale’ lage hatchbacks zoals de Volkswagen Golf en de Opel Astra, pompten de Japanners zo’n auto op tot wat we nu kennen als een compacte SUV.

Flink hoger, voorzien van een terreinwagen-achtig uiterlijk en meer binnenruimte: de eerste Qashqai was een trendsetter en werd een hit. Tot op heden wist Nissan meer dan vijf miljoen exemplaren te slijten. Inmiddels hebben veel concurrenten hun ‘eigen Qashqai’, zoals Mazda met de CX-5, Peugeot met de 3008 en Volkswagen met de Tiguan.

Uitrusting

Enerzijds is het best logisch dat Nissan niet probeert het wiel opnieuw uit te vinden. De bekende sterke punten van de Qashqai staan ook bij de nieuwste variant fier overeind: hij ziet er stoer uit zonder visueel te overdrijven, heeft een prettig ruim en flexibel interieur en redelijke prijzen. Met een vanaf-prijs van 33.450 euro is hij vrijwel even duur als het uitgaande model, ondanks een betere standaarduitrusting.

Met deze ‘Visia’ krijg je onder meer intelligente cruisecontrol, parkeersensoren achter en een dodehoekwaarschuwing. Voor de uitgebreid aangeklede Tekna+, onder meer voorzien van 20-inch wielen, een fraai geïntegreerd head-up display in het dashboard en een panoramisch glazen dak, betaal je 45.840 euro. Daarmee loopt de Qashqai in de pas met de concurrentie.

Een groot verschil met de concurrentie is dat je voorlopig slechts keuze hebt uit twee versies van één motor. De 1,3-liter benzinemotor levert in de basisversie 140 pk (103 kW), terwijl de sterkere versie slechts 18 pk méér bij de voorwielen aflevert. Deze variant met 158 pk (116 kW) is naar wens ook te verkrijgen met een traploze X-Tronic-automaat. Fijn voor caravanliefhebbers: die versie kan ondanks zijn compacte motor een geremde aanhanger van 1800 kilo trekken, waar de lichter gemotoriseerde Qashqai op 1400 kilo blijft steken.

Hoewel de motor altijd geholpen wordt door een kleine elektromotor met een vermogen van 3,6 kilowatt, voel je dat bijna niet tijdens het rijden. De Nissan is een ‘mild hybride’: hij kan vrijkomende remenergie opslaan in een bescheiden accupakket en die kracht weer gebruiken tijdens het optrekken. Een echte stroomstoot krijg je echter nooit: daarvoor is de extra trekkracht (om precies te zijn 6 Nm) te gering.

De viercilinder mist sowieso wat kracht bij lage toeren: na het overschakelen merk je een kleine aarzeling voordat de turbo weer in actie komt die de auto soepel laat versnellen. Dat voelt bepaald niet vlot. Dankzij de extra stroomvoorraad kan de motor wel langer uit blijven voor bijvoorbeeld een verkeerslicht, terwijl de airco en andere systemen blijven draaien. Nissan geeft een gemiddeld verbruik op van 6,4 liter op 100 kilometer (1 op 15,6).

Niet elektrisch

Opmerkelijk is dat het Japanse merk – in tegenstelling tot veel concurrenten – geen volledig elektrische versie op de planning heeft staan. Wil je een elektrische SUV, dan zul je moeten wachten op de nieuwe Ariya die begin volgend jaar arriveert.

Het is een opmerkelijke keuze voor een merk dat juist zo’n grote voorsprong had met elektrische voertuigen, dankzij de Leaf die alweer tien jaar bestaat. Een plug-in hybride (deels op te laden met een stekker) ontbreekt eveneens bij de Qashqai, terwijl die stekker-versies bij modellen zoals de Peugeot 3008, Opel Grandland en Skoda Kodiaq juist steeds populairder worden.

Nissan lijkt de boot dus een beetje te missen met de elektrificatie, al wordt later dit jaar wel een Qashqai met ‘e-Power’ aan de prijslijst toegevoegd. Die krijgt een brandstofmotor die níét aan de voorwielen gekoppeld zit, maar dienst doet als generator om een 190 pk sterke elektromotor van energie te voorzien.

Hoewel je dan feitelijk nog altijd fossiele brandstoffen gebruikt, maakt deze technologie het volgens de Japanners mogelijk om extreem zuinig te rijden. Doordat de benzinemotor altijd op een ideaal toerental kan draaien (denk aan een aggregaat), zou het verbruik drastisch dalen. En omdat je intussen ‘gewoon’ nog benzine tankt, hoeven bestuurders zich geen zorgen te maken om laadstops – en dus wachttijden – bij langere reizen.

Weinig innovatief

Dit nieuwe motortype is zeker een innovatie, al moet het idee zich nog bewijzen in de praktijk. Verder barsten de Qashqai-versies die je nu al kunt kopen nog niet uit hun voegen van de vernieuwende systemen of baanbrekende ideeën. Achter het stuur is dat een groot pluspunt, want het keurig gebouwde en opvallend stille interieur van de Nissan is gewoon lekker duidelijk: een groot digitaal scherm voor je neus, een helder ingedeeld en soepel werkend aanraakscherm in het midden én de nodige fysieke knoppen, naast een apart cluster voor de klimaatcontrole.

De ‘innovaties’ die Nissan claimt zoals het digitale instrumentarium, de optionele stoelmassage en geavanceerde rijhulpsystemen, zien we ook bij de concurrentie. Maar de conservatieve aanpak bij de bediening verdient een pluim. Geen onnodig ingewikkelde schuiftoetsen of ‘sensoren met haptische feedback’, maar knoppen die doen wat je van ze verwacht. Misschien niet sexy of vooruitstrevend, maar wel heerlijk doeltreffend.

Dat laatste vat de nieuwe Nissan Qashqai eigenlijk al perfect samen. Waar het eerste model in 2007 een kleine revolutie veroorzaakte, zet zijn ‘kleinzoon’ de familietraditie op een prima manier voort. De ietwat futloze motor en de (voorlopige) afwezigheid van elektrische alternatieven zijn z’n grootste minpunten, maar verder is deze Nissan een intelligent uitgedachte auto die met vrijwel iedereen vrienden wil blijven.

Of je nu een jong gezin hebt, een vertegenwoordiger van middelbare leeftijd bent of inmiddels geniet van je welverdiende pensioen met een caravan aan de haak: in alle gevallen kom je goed voor de dag met de nieuwe Nissan Qashqai. De concurrentie is steviger dan ooit, maar voorlopig scoort Nissans succesnummer nog altijd een ruime voldoende.

