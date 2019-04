Hoe maak ik het stoffen dak van cabrio schoon?

Vlaanderen wil rekening­rij­den invoeren, ook voor buitenland­se automobi­lis­ten

5 april Een heffing van 2 eurocent per kilometer, of zelfs een heffing van 5 eurocent per kilometer mét een startheffing van 25 cent. Die twee scenario's beschrijft de Vlaamse regering in een recente versie van het Mobiliteitsplan Vlaanderen, waarover de Belgische krant De Tijd vandaag bericht.