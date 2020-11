Hoe je in dichte mist met één beweging levens kunt redden

Door mist rijden zonder goede verlichting is levensgevaarlijk. Toch overkomt het veel automobilisten die het knopje voor de lampen op automatisch hebben staan. ,,Die onwetendheid is heel gevaarlijk’’, zegt Marc Woortmeijer van de verkeerspolitie.

Woortmeijer zag gisteren, toen het mistig was in het zuiden en in delen van Oost-Nederland, weer veel voertuigen met alleen dagverlichting. Dan staan onder meer de achterlampen niet aan. De bestuurders hadden volgens hem vanwege de mist juist dimlichten aan moeten hebben.

Sensor

De agent van Team Verkeer Oost-Nederland legt uit hoe veel automobilisten hiermee de mist ingaan. ,,Ze hebben altijd de lichten op automatisch staan en zien op hun dashboard het lampje voor de verlichting branden. Dat is altijd goed, denken ze. Maar ze weten niet dat de sensor op de voorruit alleen het licht meet. Als het donker wordt, gaan de dimlichten pas aan. Maar bij mist, regen en sneeuw gebeurt dat overdag niet en staat alleen de dagverlichting aan. Vooral bij een auto die dan geen achterlichten voert, is dat gevaarlijk. Voor je het weet, zit je daar bovenop.’’

Volledig scherm Ondanks de mist lijken de lichten van enkele auto's niet aan te staan. © Qphoto

Ergeren

Gisteren viel het Woortmeijer weer op hoe vaak het nog misgaat. ,,Heel veel mensen weten dat volgens mij niet. Vanochtend zag ik in een paar minuten meerdere auto’s voorbij rijden zonder de juiste verlichting. Ik denk dat 2 tot 3 procent er helemaal niet mee bezig is. Sommigen hebben zelfs de verlichting niet eens aan.’’

Daarom plaatste de agent opnieuw een waarschuwing op Facebook. ,,Ik heb er vorig jaar ook al een bericht over gemaakt. Daar kwamen heel veel reacties op. Veel mensen ergeren zich er ook aan. We hebben toen meerdere automobilisten aangesproken die net de wijk uit kwamen rijden. Die hadden echt niet door dat ze de verlichting niet op orde hadden.’’

Hartstikke gevaarlijk

De gevolgen kunnen enorm zijn. ,,Door onoplettendheid of onzorgvuldig handelen kun je schuld hebben aan een aanrijding. Dat kan verzekeringstechnisch vervelend uitpakken. Maar het is natuurlijk nog veel erger als er letsel bij komt kijken. Een aanrijding met letsel kan uiteindelijk resulteren in een strafrechtszaak.’’

Zichtbaarheid is volgens Woortmeijer dan ook één van de belangrijkste zaken op het gebied van verkeersveiligheid. ,,Hartstikke belangrijk. Kijk maar naar ongelukken met motorrijders. Dat is heel vaak omdat ze niet opvallen en daardoor over het hoofd worden gezien. Dat geldt ook voor fietsers die hun verlichting niet voor elkaar hebben.’’

Rijkswaterstaat geeft hieronder nog wat tips voor het rijden in de mist. Zo moeten bestuurders bij een zicht van minder dan 200 meter de mistlampen aanzetten.

