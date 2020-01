Hoe je de aanschaf van een nieuwe auto betaalbaar houdt: Hyundai i10

Met het elektrisch maken van auto's loopt Hyundai voorop. Eind dit jaar heeft het Zuid-Koreaanse merk 80 procent van zijn aanbod geëlektrificeerd. Maar deze fabrikant weet ook donders goed dat veel autokopers zich geen (stekker-)hybride of elektrische auto kunnen veroorloven. Sterker nog, zelfs een auto in het segment van de VW Polo, Peugeot 208 of Ford Fiesta is voor hen onbetaalbaar.

Merken als Ford en Suzuki zien geen brood meer in het zogenoemde A-segment, de markt van de allerkleinste auto's waar ooit de Suzuki Alto, Ford Ka, Fiat Panda en Kia Picanto successen vierden. En Seat, Skoda en Volkswagen zien alleen nog toekomst voor elektrische varianten, die prijzen van ruim 20.000 euro met zich meebrengen. De reden voor die keuze is simpel: hoe duurder de auto, hoe meer geld ze eraan verdienen.

Gelukkig kun je met een budget van zo'n 13.000 euro nog gewoon bij Hyundai aankloppen. Vanaf 17 februari staat de geheel nieuw ontwikkelde i10 bij de dealer. En daarvan komt geen geëlektrificeerde versie, drukt een hoge Hyundai-functionaris uit Zuid-Korea ons op het hart.

De nieuwe Hyundai i10 komt naar Nederland in twee motorvarianten. Allereerst erft hij de bekende driecilinder van zijn voorganger. Uit een cilinderinhoud van 998 cc peurt deze 67 pk en 96,2 Newtonmeter aan koppel (trekkracht). Geen recordwaarden, maar het volstaat.

Zet het door Hyundai opgegeven gemiddeld verbruik van 4,3 l/100 km (1 op 23,3) wel uit je hoofd, want door de gebrekkige trekkracht bij lage toeren, moedig je de motor pas aan met een extra scheut benzine. Boven de 2500 toeren zit de motor lekker in zijn vel en hoef je hem niet langer bij de strot te grijpen om de vaart erin te houden. Een praktijkverbruik van door de bank genomen 1 op 20 is dan ook realistischer, en best acceptabel.

In mei verschijnt de sportieve i10 N Line met driecilinder 1.0 T-GDI-motor. Voorzien van directe benzine-inspuiting en een turbo brengt die een vermogen van 100 pk over op de voorwielen. De Hyundai i10 volgt met deze krachtbron het spoor van concerngenoot Kia Picanto met zijn GT-Line en X-Line.

Dankzij de prima rijeigenschappen van de i10 is de vaart er gemakkelijk in te houden. De afstemming van het onderstel en de kalibratie van de elektrisch bekrachtigde besturing zijn verder verfijnd, en ook de iets langere wielbasis heeft een gunstig effect op de rijeigenschappen.

Stabiel

Dit is bij uitstek een auto waarmee je vlot door het drukke stadsverkeer wilt scheren, maar ook buiten de bebouwde kom verandert-ie niet in een nerveus stuiterbakje. Integendeel: op bochtige buitenwegen stuurt hij aangenaam direct en met het juiste gevoel, en blijven de bewegingen van de carrosserie keurig onder controle. Ook op de snelweg, bij 130 km/u, blijft de i10 stabiel het spoor volgen.

Die langere wielbasis (4 cm erbij) blijkt ook gunstig voor de binnenruimte: zowel voor- als achterin zit je verrassend ruim, al heeft Hyundai wel het dak met 2 centimeter verlaagd. De kofferbak heeft een zeer bruikbare inhoud van 252 liter, waarbij de vloerplank op twee niveaus kan worden gelegd. Klap je de rugleuning van de achterbank in twee ongelijke delen neer, dan heb je 1050 liter tot je beschikking.

'Riant' is een omschrijving die ook opgaat voor de veiligheidsuitrusting. Zelfs het goedkoopste uitrustingsniveau i-Drive heeft standaard rijstrookbewaking. Die begint te piepen als je te dicht in de buurt van de wegbelijning komt én stuurt je desnoods automatisch terug. Het pakket omvat daarnaast een radar die de weg vóór de auto afspeurt naar dreigende aanrijdingen met andere voertuigen of voetgangers. Een grootlicht-assistent en een systeem dat de alertheid van de bestuurder scherp in de gaten houdt, zijn ook standaard.

De Comfort-versie kan tegen meerprijs worden geleverd met het Smart Pack. Naast het weergeven van de geldende snelheidslimiet legt dat een koppeling tussen je smartphone en je auto voor het gebruik van allerlei apps en ook Apple CarPlay en Android Auto.

Bij het ontwerp van de nieuwe i10 heeft Hyundai het niet over een geheel andere boeg gegooid. Elementen van het vorige model, zoals de trapeziumvormige grille met ronde dagrijlampen, werden in een andere vorm gegoten. De omhoog gebogen taillelijn wordt nu van de dakplaat gescheiden door een zwarte sierplaat met i10-insigne. Onderdelen die op het vorige model nog matzwart waren, zoals de stootlijsten op de deuren en de inzet van de achterbumper, ruimden in het nieuwe ontwerp het veld.

Metamorfose

Het interieur heeft een metamorfose ondergaan. In een goedkope stadsauto mag je niet te veeleisend zijn over de materialen, maar alles bestaat uit hard plastic. Op een verzachtend stukje stof onder je elleboog hoef je niet te rekenen. Geen schande, daar is de prijs van de i10 ook niet naar en bovendien heeft Hyundai niet beknibbeld op de bouwkwaliteit.

Een centrale rol in het interieur speelt nu het 8 inch touchscreen, naar Hyundai's eigen zeggen het grootste in het A-segment. Daarbij zetten wij de kanttekening dat dit scherm standaard is vanaf de Comfort-uitvoering. Kies je voor de goedkopere i-Drive, dan krijg je een kleiner, vereenvoudigd scherm dat je met knoppen bedient.

Conclusie: de i10 is in veel opzichten sterk verbeterd en tegelijkertijd met een instapprijs van 12.995 euro betaalbaar gebleven. Dat is een sterk punt. Wil je de aanvullende luxe van de Comfort-versie, dan betaal je 2000 euro meer. De meest complete uitvoering is de Premium, die 16.795 euro kost. Een automaat is ook leverbaar, echter alleen in combinatie met de Comfort. Dan kost de kleinste Hyundai 16.795 euro.

Volledig scherm Niks geen gestuiter: ondanks zijn bescheiden omvang en gewicht rijdt de i10 ook buiten de stad rustig en stabiel. © Hyundai

Volledig scherm Hyundai i10 © RV

Volledig scherm Het veiligheidspakket is ook bij de goedkoopste uitvoering riant. © Hyundai

Volledig scherm Hyundai i10 © RV

Volledig scherm Hyundai i10 © RV