Hoe is het nu met de Tesla die al een jaar door de ruimte reist?

Biker zoekt Babe: speeddates op Motorbeurs in Utrecht

13:16 Na Boer zoekt Vrouw en Trucker zoekt Vlam organiseert de Motorbeurs Utrecht Biker zoekt Babe. In samenwerking met datingplatform Bikersingles organiseert het evenement op Valentijnsdag, tevens de openingsdag van de beurs, speeddates voor iedereen die vrijgezel is én liefde heeft voor motoren. De Motorbeurs Utrecht vindt plaats van donderdag 14 tot en met zondag 17 februari in de Jaarbeurs in Utrecht.