‘Hoe hard moet je minimaal rijden op de snelweg?’

Meer MG’s op komst: nieuwe EHS start modellenof­fen­sief

7 december Het Chinese automerk MG werkt aan diverse nieuwe modellen, waarvan de vandaag onthulde EHS de eerste is. In tegenstelling tot de bekende ZS EV is deze middelgrote SUV geen volledig elektrische auto, maar een stekkerhybride met een elektromotor én een benzinemotor. De EHS gaat ‘ongeveer 34.000 euro’ kosten en haalt 52 elektrische kilometers per laadbeurt.