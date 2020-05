Hoe de langste auto ter wereld met helikopterdek, zwembad en 26 wielen, compleet in verval raakte

De langste auto ter wereld is 30,5 meter lang. Of eigenlijk: wás 30,5 meter lang, want nadat deze limousine in 1990 werd genoemd in het Guinness Book of Records, raakte het model in verval. Nu is de auto in twee delen vervoerd naar een restauratiebedrijf.

De limousine werd volgens Motor1.com gebouwd in 1990 door de beroemde autotuner Jay Ohrberg en was gebaseerd op een Cadillac Eldorado uit 1976. De auto kreeg als naam ‘The American Dream’ mee en werd officieel uitgeroepen tot ‘s werelds langste auto.

In zijn gloriedagen beschikte de enorme Cadillac-limo over een beweegbaar middendeel, waar een tweede bestuurder plaats moest nemen, om bochten te kunnen nemen. Ook was de voorwielaangedreven auto voorzien van twee motoren. Tot de vele unieke kenmerken van het originele ontwerp van Ohrberg behoren een golfbaan, bubbelbad, zwembad met duikplank en een helikopterplatform.

Zo zag de auto eruit voordat begonnen werd met de restauratie. © Motor1.com

In de tussenliggende twee decennia is de auto helaas jammerlijk in verval geraakt. Autoseum, een technisch leermuseum in New York, zou de auto in zijn oorspronkelijke glorie herstellen, maar daar kwam het nooit van. Vorig jaar kwam het wrak in handen van Mike Dezer, eigenaar van automuseum Dezerland Park in Florida. In augustus 2019 begon hij met de restauratie.