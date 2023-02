Historische prijsstijging Franse tolwegen

Een groot deel van het Franse snelwegennet bestaat uit tolwegen. Zo’n 2000 kilometer daarvan wordt door de overheid beheerd, maar het merendeel (9000 kilometer) is sinds 2006 in handen van privébedrijven. De prijsstijging - elk jaar in februari - is afhankelijk van de werkzaamheden aan de autowegen en de inflatie.

Prijzen stijgen al drie jaar op rij

De inflatie is ook in Frankrijk flink omhooggegaan. In november bedroeg die 6,33 procent, en dus vinden de bedrijven dat ze in hun recht staan. In Frankrijk wordt er echter fel op geageerd, vanwege de hoge winsten die bedrijven als Vinci en Sanef maken. Ook omdat de tarieven al drie jaar op rij zijn gestegen.