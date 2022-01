Hij valt bijna uit elkaar, maar Louise kan niet zonder haar paarse Suzuki van 700 euro: ‘In paars voel ik me goed’

Waarom paars?

,,Al van jongs af aan ben ik gek op de kleur paars, al zo lang ik me kan herinneren. Ik voel me er goed bij. De kleur paars heeft een helende werking, en daar geloof ik sterk in. Ik moet wel zeggen, mijn voorkeur voor paars is niet overdreven en over the top hoor. Het is niet zo dat ik altijd volledig in het paars gekleed ben, of dat mijn huis helemaal paars ingericht is. Ik vind andere kleuren ook mooi, maar paars heeft gewoon mijn voorkeur.”