Hierdoor is snelheidslimiet Autobahn onnodig, aldus Duitse transportminister

video Met 417 km/u over de Duitse snelweg: angstaanja­gen­de video van Tsjechi­sche miljardair

Sneller dan Max Verstappen en Lewis Hamilton in de Formule 1: voor de Tsjechische miljardair Radim Passer (58) kan het duidelijk niet snel genoeg gaan. In een spraakmakende video op sociale media trapt hij het gaspedaal zo hard in dat hij met zijn Bugatti Chiron snelheden tot 417 km/u bereikt op de Duitse snelweg. De video is al meer dan 5 miljoen keer bekeken.

21 januari