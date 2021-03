Hier wordt de kilometerstand van tweedehands auto's het vaakst teruggedraaid

Met meer dan een miljoen gebruikers wereldwijd is Carly een van de meest populaire diagnose-apps voor voertuigen. Met behulp van de app hebben gebruikers toegang tot verschillende gegevens van het diagnosesysteem in de auto. Ook kan worden bekeken of de aangegeven kilometerstand overeenkomt met het werkelijke aantal gereden kilometers.

Het team achter Carly heeft onlangs 1 miljoen datagegevens over het hele jaar 2020 anoniem geanalyseerd om te achterhalen hoe mensen rijden in Europa. Een van de verrassende uitkomsten is bijvoorbeeld dat Denen, Oostenrijkers en Nederlanders gemiddeld harder rijden dan Duitsers, terwijl er in Duitsland op veel plekken geen snelheidslimiet geldt.

Volledig scherm In deze Europese landen komt tellerfraude het vaakst voor. © Carly

Ook rijden middenklassers gemiddeld langere afstanden ​dan de vaak veel comfortabelere dure auto's en SUV’s. Bovendien rekent de studie af met vooroordelen. Wie bijvoorbeeld denkt dat de kilometerstanden van gebruikte auto’s uit Polen of Tsjechië bijzonder vaak worden gemanipuleerd, heeft het mis. De tellerfraude is in die landen ongeveer net zo groot als in Nederland en Duitsland, waar met tussen de 5 en 10 procent van de tellers is gesjoemeld.

In Bulgarije is de fraude wel enorm. Daar is 42 procent van de kilometertellers gemanipuleerd. Een percentage dat alleen wordt overtroffen door Malta, waar 44 procent van alle gebruikte auto's een beduidend hogere kilometerstand heeft dan aangegeven.

