Hier moet je op letten als je een dashcam koopt

Misschien wel de belangrijkste eigenschap van een dashcam: beeldkwaliteit. Een goede dashcam produceert ook bij hoge snelheden, slechte weersomstandigheden en in het donker stabiel en duidelijk beeld. Een slechte beeldkwaliteit daarentegen zorgt ervoor dat nummerplaten en verkeersborden onleesbaar zijn, waardoor het beeld onbruikbaar is in, bijvoorbeeld, verzekeringskwesties. Nog beter: een dashcam die over een groethoeklens beschikt en beide kanten van de weg kan vastleggen. Slechte camera’s maken gebruik van een fisheye-lens, waardoor het beeld aan de zijkanten juist slecht zichtbaar is.

2. Nightvision

Rijd je regelmatig in het donker? Dan is de keuze voor een dahscam met nightvision snel gemaakt. Deze dashcams werken perfect, zowel onder normale omstandigheden als in het pikkedonker. Op die manier wordt ook een ongeluk op een onverlichte landweg of nachtelijke schadetoedracht op een afgelegen parkeerplaats geregistreerd.

3. Gps

Een dashcam met gps registreert automatisch tijdstippen en exacte locaties. Ook dit kan een voordeel opleveren bij verkeersincidenten. Dankzij gps ga je makkelijk na waar en op welk tijdstip het incident precies heeft plaatsgevonden – details waar verzekeraars bijzonder veel waarde aan hechten. Een goede dashcam gebruikt hiervoor een betrouwbare partij als Google, die ook door de verzekeraar op waarde wordt geschat.

4. Twin-camera

Ongevallen gebeuren natuurlijk niet altijd aan de voorkant van je auto – het gevaar kan net zo goed van achteren opduiken. Wil je dus helemaal safe zijn, investeer dan in een camera die ook achterliggers in het vizier houdt. Zo’n camera maakt tegelijkertijd voor en achter je auto beelden van het verkeer en biedt dus een dubbele kans op bewijsmateriaal in het geval van een incident. Denk bijvoorbeeld aan een kop-staartbotsing waarbij schuld moet worden aangetoond.

5. Parkeermodus

Niets is vervelender dan ontdekken dat er een kras op, of deuk in je auto zit wanneer je terugkomt van het boodschappen doen. De kosten van lakschade kunnen namelijk al snel oplopen. De oplossing? Een dashcam met parkeermodus. Deze parkeermodus zorgt ervoor dat de dashcam ook tijdens het parkeren actief is en, wanneer hij beweging detecteert, automatisch begint met filmen.

6. G-sensor

Een G-sensor in een dashcam registreert automatisch schokken, botsingen en hevige remacties. Wanneer de sensor zo’n beweging detecteert, slaat de dashcam automatisch en veilig beelden op van een aantal minuten voor en na de beweging, zodat ze niet per ongeluk verwijderd kunnen worden. Een goede G-sensor is precies af te stellen op jouw voorkeuren, zodat bijvoorbeeld schokken als gevolg van een slecht wegdek buiten beschouwing worden gelaten.

7. Opnameduur